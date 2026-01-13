RUGBY À XIII LIMOUX XIII AVIGNON XIII Limoux

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Rugby à XIII Championnat Super XIII 17ème journée

Match de rugby Limoux XIII Limoux XIII Avignon XIII au Stade de l’Aiguille à Limoux.
Limoux 11300 Aude Occitanie +33 6 72 95 77 14  contact@limoux13.com

English :

Rugby à XIII Super XIII Championship Day 17

Rugby match Limoux XIII Limoux XIII Avignon XIII at Stade de l’Aiguille in Limoux.

