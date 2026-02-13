Rugby : France – Angleterre au Stade Atlantique (féminin), Stade Atlantique, Bordeaux

Rugby : France – Angleterre au Stade Atlantique (féminin) Dimanche 17 mai, 17h45 Stade Atlantique Gironde

Infos et billetterie sur le site du stade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T17:45:00+02:00 – 2026-05-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T17:45:00+02:00 – 2026-05-17T19:30:00+02:00

Un match de rugby international à Bordeaux

Le 17 mai 2026 à 17h45, un match emblématique du Tournoi des Six Nations 2026. Les Françaises auront à cœur de prendre leur revanche sur l’équipe d’Angleterre, suite à leur défaite d’un point lors du tournoi 2025. Après avoir rempli le stade Chaban l’année dernière, c’est un nouveau défi avec une enceinte aussi grande.

Stade Atlantique Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

