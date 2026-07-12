AGENDA · Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/RC NARBONNAIS Béziers
vendredi 25 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
RUGBY PRO D2 ASBH/RC NARBONNAIS
avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
5ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit RC Narbonnais
5ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit RC Narbonnais.
Payant Billetterie en ligne .
avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 04 94
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English :
On the 5th matchday of the Pro D2 championship, ASBH hosts RC Narbonnais
L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/RC NARBONNAIS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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