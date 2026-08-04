Rugby TOP14 Section Vs Aviron Bayonnais Stade du Hameau Pau

Informations pratiques

Pau

Rugby TOP14 Section Vs Aviron Bayonnais

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:35:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Hameau s’apprête à vibrer pour le premier rendez-vous à domicile de la Section Paloise en Top 14 ! Pour lancer cette saison 2026/2027, les Béarnais accueillent leur voisin et rival, l’Aviron Bayonnais, pour un derby qui promet d’être intense.

Dans une ambiance unique, portée par les chants des supporters et l’énergie des tribunes, vivez bien plus qu’un match un moment de partage, de passion et de ferveur. Chaque action, chaque essai, chaque encouragement fera battre le cœur du Béarn.

Que vous soyez fidèle du Hameau ou curieux de découvrir l’atmosphère d’un grand rendez-vous de rugby, prenez place et lancez la saison avec la Section Paloise ! .

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64

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English : Rugby TOP14 Section Vs Aviron Bayonnais

L’événement Rugby TOP14 Section Vs Aviron Bayonnais Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau