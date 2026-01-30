Rugby Tournoi des 6 Nations France Angleterre Stade de France Saint-Denis

Rugby Tournoi des 6 Nations France Angleterre

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2026-03-14 21:10:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le samedi 14 mars 2026, les Bleus affronteront les Anglais dans un match décisif pour le Tournoi des Six Nations 2026

>>> Prochainement en vente.

English : Rugby 6 Nations Tournament: France England

On Saturday, March 14, 2026, Les Bleus will face England in a decisive match for the 2026 Six Nations Championship.

>>> On sale soon.

