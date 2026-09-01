Ruines de l’église Saint-Denis Rue Haute Saint-Denis Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Ruines de l’église Saint-Denis

Rue Haute Saint-Denis Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette ancienne église collégiale fut construite entre 1180 et 1200 environ. Ses ruines sont classées Monument Historique depuis 1862.

Pour des raisons de sécurité, vous pourrez admirer l’édifice uniquement depuis l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Rue Haute Saint-Denis Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 70 52 l.aubineau@ville-douelafontaine.fr

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English :

This former collegiate church was built between around 1180 and 1200. Its ruins have been listed as a Monument Historique since 1862.

L’événement Ruines de l’église Saint-Denis Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME