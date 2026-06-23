Rumbanana Sunset Sunside Paris
Rumbanana Sunset Sunside Paris mercredi 1 juillet 2026.
Rumbanana est un orchestre féminin réunissant des artistes d’origines françaises, cubaines et cubano-américaines. Réputé pour son énergie communicative, le groupe s’est produit sur de nombreuses scènes parisiennes et festivals de jazz, et a été l’orchestre Maison de l’émission télévisée de Dominique Farrugia “La Grosse Émission” sur la chaîne Comédie. Après un temps de pause, Rumbanana revient aujourd’hui avec une énergie renouvelée et l’envie commune de faire revivre ce projet collectif sur scène !
C’est avec émotion et évidence qu’elles ont choisi le Sunset pour leur retour, endroit qui a été leur résidence de nombreuses années.
Après un temps de pause, Rumbanana revient aujourd’hui avec une énergie renouvelée et l’envie commune de faire revivre ce projet collectif sur scène !
Du mercredi 01 juillet 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :
mercredi, jeudi
de 21h30 à 23h00
mercredi, jeudi
de 19h30 à 21h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-01T21:30:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00;2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-02T21:30:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
+33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
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