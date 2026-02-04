Rumeurs Troupe Jean Gué Château-Gontier-sur-Mayenne
Rumeurs Troupe Jean Gué
18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-18
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-21
Une nouvelle représentation théâtrale par la troupe Jean Gué.
La Troupe Jean Gué vous présente sa pièce de théâtre Rumeurs , d’après Neil Simon.
Réservations possibles et conseillées, du lundi au samedi, de 18h à 20h. Par téléphone ou SMS au 06 64 37 99 03
Placement libre. Entrée 7€/ adulte et 4€ (10-18 ans).
Avec le soutien de la Communauté de Communes de Château-Gontier. .
18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 37 99 03
English :
A new theatrical performance by the Jean Gué troupe.
