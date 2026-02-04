Rumeurs Troupe Jean Gué

18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-21

Une nouvelle représentation théâtrale par la troupe Jean Gué.

La Troupe Jean Gué vous présente sa pièce de théâtre Rumeurs , d’après Neil Simon.

Réservations possibles et conseillées, du lundi au samedi, de 18h à 20h. Par téléphone ou SMS au 06 64 37 99 03

Placement libre. Entrée 7€/ adulte et 4€ (10-18 ans).

Avec le soutien de la Communauté de Communes de Château-Gontier. .

18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 37 99 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new theatrical performance by the Jean Gué troupe.

L’événement Rumeurs Troupe Jean Gué Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-04 par SUD MAYENNE