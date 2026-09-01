Run & Beer + Concerts Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Informations pratiques

Saint-Uze

Run & Beer + Concerts

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

deux parcours de randonnées 6km et 9 km avec points de ravitaillement avec de la bière* !

Après l’effort, le réconfort avec en fin de journée deux concerts à découvrir !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

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Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 26 50 32 brasserieduloupblanc@gmail.com

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English :

Two hiking trails—6 km and 9 km—with refreshment stations serving beer*!

After all that exertion, it’s time to unwind with two concerts to check out at the end of the day!

* Alcohol abuse is dangerous to your health.

L’événement Run & Beer + Concerts Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche