Run & Beer + Concerts Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
samedi 26 septembre 2026 · Brasserie du Loup Blanc · Saint-Uze
Informations pratiques
Saint-Uze
Run & Beer + Concerts
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
deux parcours de randonnées 6km et 9 km avec points de ravitaillement avec de la bière* !
Après l’effort, le réconfort avec en fin de journée deux concerts à découvrir !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 26 50 32 brasserieduloupblanc@gmail.com
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English :
Two hiking trails—6 km and 9 km—with refreshment stations serving beer*!
After all that exertion, it’s time to unwind with two concerts to check out at the end of the day!
* Alcohol abuse is dangerous to your health.
L’événement Run & Beer + Concerts Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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