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Run & Beer + Concerts Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

samedi 26 septembre 2026 · Brasserie du Loup Blanc · Saint-Uze

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Brasserie du Loup Blanc
Adresse
533 rue du stade
Ville
26240 Saint-Uze
Département
Drôme
Tarif

Saint-Uze

Run & Beer + Concerts

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

deux parcours de randonnées 6km et 9 km avec points de ravitaillement avec de la bière* !
Après l’effort, le réconfort avec en fin de journée deux concerts à découvrir !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
  .

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 26 50 32  brasserieduloupblanc@gmail.com

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English :

Two hiking trails—6 km and 9 km—with refreshment stations serving beer*!
After all that exertion, it’s time to unwind with two concerts to check out at the end of the day!
* Alcohol abuse is dangerous to your health.

L’événement Run & Beer + Concerts Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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