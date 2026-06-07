Run & Bike Segré Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Run & Bike

Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

5e édition du Run & bike à Noyant-la-Gravoyère organisée le dimanche 25 ocrobre 2026.

Nouvelle édition de ce rendez-vous sportif ouvert à tous, participants comme spectateurs.

Programme à venir .

Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire essha.triathlon@gmail.com

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English :

The 5th edition of the Run & Bike in Noyant-la-Gravoy, to be held on Sunday, October 25, 2026.

L’événement Run & Bike Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu