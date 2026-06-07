Run & Bike Segré Segré-en-Anjou Bleu
dimanche 25 octobre 2026 · Segré · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Run & Bike
Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
5e édition du Run & bike à Noyant-la-Gravoyère organisée le dimanche 25 ocrobre 2026.
Nouvelle édition de ce rendez-vous sportif ouvert à tous, participants comme spectateurs.
Programme à venir .
Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire essha.triathlon@gmail.com
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English :
The 5th edition of the Run & Bike in Noyant-la-Gravoy, to be held on Sunday, October 25, 2026.
L’événement Run & Bike Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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