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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Run & Bike Segré Segré-en-Anjou Bleu

dimanche 25 octobre 2026 · Segré · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Segré
Adresse
Parc de Bourg Chevreau
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Segré-en-Anjou Bleu

Run & Bike

Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

5e édition du Run & bike à Noyant-la-Gravoyère organisée le dimanche 25 ocrobre 2026.
Nouvelle édition de ce rendez-vous sportif ouvert à tous, participants comme spectateurs.

Programme à venir   .

Segré Parc de Bourg Chevreau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire   essha.triathlon@gmail.com

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English :

The 5th edition of the Run & Bike in Noyant-la-Gravoy, to be held on Sunday, October 25, 2026.

L’événement Run & Bike Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu

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