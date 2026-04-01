Run In Lyon by Harmonie Mutuelle Départ quai Romain Rolland et quai Fulchiron Lyon

Lyon

Run In Lyon by Harmonie Mutuelle

Départ quai Romain Rolland et quai Fulchiron Arrivée place Bellecour Lyon Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

en fonction des périodes d’inscription et de la distance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Run In Lyon by Harmonie Mutuelle revient cette année pour une 14e édition avec la même mission découvrir le patrimoine lyonnais à travers quatre courses différentes accessibles à tout type de coureur.

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Départ quai Romain Rolland et quai Fulchiron Arrivée place Bellecour Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 69 36 88 21 runinlyon@aso.fr

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English : Run In Lyon by Harmonie Mutuelle

You want to prove that Lyon is still the capital of the Gauls? Come and run for your city on October 1st and 2nd! Four events: 10 km, half-marathon, marathon, but also a relay for those who prefer to run as a team!

L’événement Run In Lyon by Harmonie Mutuelle Lyon a été mis à jour le 2025-12-19 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme