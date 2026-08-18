Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Run in Sennecey 5e édition

Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

5ème édition de la course pédestre Run in Sennecey !

Composé d’épreuves adultes et d’épreuves enfants. De 1 à 10km, venez participer entre amis ou en famille dans la joie et dans le bonne humeur !

Courses pédestres ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés.

Courons tous ensemble pour l’association Toujours Femme et ONCOSSUP71 !

Nous tenons à remercier nos partenaires

Netto France financement du ravitaillement

Crédit Agricole Centre-est Cadeaux de départ et dossards aux couleurs d’Octobre Rose

INNOV IMMOBILER : Chaussettes à l’effigie de la course !

Multilox SAS, Cave de Mancey et Butagaz financements des lots et lots offerts

Département de Saône-et-Loire goodies

Association des commerçants et artisans de Sennecey buvette et petite restauration

La Croix Rouge encadrement secours de la course .

Place de la Palette Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr

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English : Run in Sennecey 5e édition

L’événement Run in Sennecey 5e édition Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne