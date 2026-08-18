Run in Sennecey 5e édition Sennecey-le-Grand
samedi 3 octobre 2026 · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Run in Sennecey 5e édition
Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
5ème édition de la course pédestre Run in Sennecey !
Composé d’épreuves adultes et d’épreuves enfants. De 1 à 10km, venez participer entre amis ou en famille dans la joie et dans le bonne humeur !
Courses pédestres ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés.
Courons tous ensemble pour l’association Toujours Femme et ONCOSSUP71 !
Nous tenons à remercier nos partenaires
Netto France financement du ravitaillement
Crédit Agricole Centre-est Cadeaux de départ et dossards aux couleurs d’Octobre Rose
INNOV IMMOBILER : Chaussettes à l’effigie de la course !
Multilox SAS, Cave de Mancey et Butagaz financements des lots et lots offerts
Département de Saône-et-Loire goodies
Association des commerçants et artisans de Sennecey buvette et petite restauration
La Croix Rouge encadrement secours de la course .
Place de la Palette Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr
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English : Run in Sennecey 5e édition
L’événement Run in Sennecey 5e édition Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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