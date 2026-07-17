Run’Artis : découvrez les trésors de la culture lyonnaise – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Run’Artis : découvrez les trésors de la culture lyonnaise – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 54 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Devenez le gardien d’une institution culturelle lyonnaise et enrichissez votre patrimoine en collectionnant des œuvres variées : peintures, sculptures, spectacles et bien plus encore. Un jeu de plateau imaginé par les étudiants de Lettres, parcours Métiers de la culture, à l’occasion des 150 ans de l’UCLy.

A partir de 8 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SiA/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Marion de Oliveira