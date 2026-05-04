Rupture CCM John-Lennon Limoges

Limoges

Rupture

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 03:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le CCM John-Lennon qui a été choisi pour passer la vitesse supérieure et faire vibrer Limoges pendant près de 8h. RUPTURE ?? Parce qu’on casse les codes pour proposer une soirée complètement éclectique qui allie Bass Music, Techno et Hard music: de quoi fissurer le sol Limougeaud à grands coups de basses énervées et de kicks brutaux. .

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Rupture

L’événement Rupture Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole