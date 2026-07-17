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Ruy Blas (Comédie-Française), Cinés Palace, Épinal

jeudi 3 décembre 2026 · Cinés Palace · Épinal

Ruy Blas (Comédie-Française), Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
Cinés Palace
Adresse
50 rue Saint-Michel, Épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges

Ruy Blas (Comédie-Française) Jeudi 3 décembre, 20h10 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00
Fin : 2026-12-03T20:10:00+01:00 – 2026-12-03T22:40:00+01:00

Tarif 12€ : pour les adhérents BAF et les moins de 26 ans : achat uniquement en caisse.

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=A3IE8 »}]
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