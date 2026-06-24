Informations pratiques

Soissons

RYAD BAXX

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Une histoire vraie racontée en 43 personnages.

De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise

enfin son rêve d’enfant.

Après son rôle marquant de pompier dans Scènes de ménages sur M6,

il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable

évasion la plus lente de l’histoire !

Une histoire vraie racontée en 43 personnages.

De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise

enfin son rêve d’enfant.

Après son rôle marquant de pompier dans Scènes de ménages sur M6,

il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable

évasion la plus lente de l’histoire ! .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

A true story told through 43 characters.

From prison guard for 13 years to actor, Ryad Baxx is

finally fulfilling his childhood dream.

After his memorable role as a firefighter in %AB Sc%E8nes de m%E9nages %BB on M6,

he takes the stage to recount, with humor and emotion, his incredible

escape: the slowest in history!

L’événement RYAD BAXX Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois