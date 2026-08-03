RYAN BANCROFT / CLARA-JUMI KANG HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RYAN BANCROFT / CLARA-JUMI KANG

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30 22:00:00

Date(s) :

2027-01-30

Toute la richesse de la musique russe du XXe siècle s’exprime dans ce programme, avec trois de ses plus grands noms.

Comme bien des contes tirés du folklore éblouissant de ce pays, deux œuvres donnent vie à des créatures extraordinaires le bâton de craie de Fairytale Poem, usé en classe, livre ses dernières forces pour devenir dessin d’enfant, tandis que les marionnettes du célèbre ballet Petrouchka vivent un triangle amoureux tragique, sur fond de carnaval. Les ficelles étaient bien réelles pour Chostakovitch, soumis à l’implacable politique Jdanov dont le Concerto pour violon n°1 porte les marques. Une œuvre puissante dont la violoniste Clara-Jumi Kang et le chef Ryan Bancroft aiment défendre ensemble la flamme et la profondeur. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

This program showcases the full richness of 20th-century Russian music, featuring three of its greatest composers.

L’événement RYAN BANCROFT / CLARA-JUMI KANG Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE