S.O.S collections: conserver l’inconservable, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes

Informations pratiques

S.O.S collections: conserver l’inconservable 19 et 20 septembre Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Avec Séréna Déprez et Indira Veerapa, régisseuses des œuvres, découvrez les défis de la conservation des collections et les techniques mises en oeuvre pour ralentir les effets du temps.

Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle) 1 rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ À deux pas de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée au début du Moyen Âge et reconstruite par la suite, abrite aujourd’hui le Musée des beaux-arts, d’archéologie et le Muséum. Le musée retrace l’histoire régionale, du Paléolithique au Haut Moyen Âge, avec des pièces remarquables comme la tombe à char de Bouranton ou l’Apollon de Vaupoisson. Le Muséum, unique en Champagne-Ardenne, présente une grande diversité d’espèces locales et exotiques. Le parcours des beaux-arts dévoile près de 300 œuvres du Moyen Âge au XIXeme siècle, dont des chefs-d’œuvre de Giotto, Rubens, Fragonard ou Corot. Le site est classé monument historique depuis 1963. Entrée par le jardin.

Avec Séréna Déprez et Indira Veerapa, régisseuses des œuvres, découvrez les défis de la conservation des collections et les techniques mises en oeuvre pour ralentir les effets du temps.

© Carole Bell