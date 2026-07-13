Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

S’a-musée en famille des plus grands

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026

Lundi 3 août 2026

Lundi 10 août 2026

Lundi 17 août 2026

Lundi 24 août 2026

Lundi 31 août 2026

Découvrez le Musée en vous amusant. Après une visite courte de l’exposition, parents et enfants sont invités à participer à un atelier de création plastique.

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.

De 10h à 11h30.

Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

5 € par enfant gratuit pour les adultes.

Informations et réservations au 03.21.05.62.62 .

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

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English :

L’événement S’a-musée en famille des plus grands Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage