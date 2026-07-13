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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

S’a-musée en famille des plus grands Le Touquet-Paris-Plage

lundi 13 juillet 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Angle avenue du golf avenue du château
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

S’a-musée en famille des plus grands

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026
Lundi 20 juillet 2026
Lundi 27 juillet 2026
Lundi 3 août 2026
Lundi 10 août 2026
Lundi 17 août 2026
Lundi 24 août 2026
Lundi 31 août 2026

Découvrez le Musée en vous amusant. Après une visite courte de l’exposition, parents et enfants sont invités à participer à un atelier de création plastique.
Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
De 10h à 11h30.
Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.
5 € par enfant gratuit pour les adultes.
Informations et réservations au 03.21.05.62.62   .

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62  musee@letouquet.com

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English :

L’événement S’a-musée en famille des plus grands Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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