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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage

jeudi 23 juillet 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Place de l'Hermitage Palais des Congrès
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Jeudi 23 juillet 2026 10h30
Mardi 28 juillet 2026 10h30
Jeudi 6 août 2026 10h30
Mardi 11 août 2026 10h30
Jeudi 20 août 2026 10h30
Mardi 25 août 2026 10h30

Édifié sur le site du “château” de Daloz, fondateur de la station à la fin du XIXe siècle, le Palais des Congrès est le lieu où l’histoire du Touquet-Paris-Plage se déroule.
Découvrez les secrets et les coulisses de ce bâtiment emblématique, récemment restauré et agrandi.   .

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  patrimoine@letouquet.com

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English :

L’événement Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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