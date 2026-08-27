SaazBuzz Jazz Festival – Deuxième Edition – Septembre 2026 Le Trianon Paris

Informations pratiques

Pendant trois soirées, le festival invite à un véritable voyage musical entre l’Iran, le Moyen-Orient et l’Afrique, où jazz contemporain, traditions musicales, improvisation et nouvelles sonorités se rencontrent.

Porté par une volonté de repenser l’identité à travers la musique, SaazBuzz crée un espace de dialogue entre les cultures, les artistes et les publics. Une programmation singulière et sans frontières, à découvrir au cœur de Paris.

Pour sa 2ᵉ édition à Paris, le SaazBuzz Jazz Festival poursuit sa volonté de créer des rencontres musicales entre des artistes, des histoires et des cultures différentes. Le festival réunit des musiciens d’Iran, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’autres scènes internationales autour d’une même vision : « Repenser l’identité à travers la musique ».

Trois soirées, trois univers musicaux, une même vision.

La première nuit est consacrée à Persian Jazz Night, une création née de la rencontre entre le jazz contemporain et la musique classique persane. Compositions originales, réinterprétations et improvisations collectives dessinent un espace où les héritages musicaux persans rencontrent le langage du jazz.

La deuxième nuit met à l’honneur deux regards sur les musiques du Moyen-Orient. Kamilya Jubran et Werner Haslerréunissent voix, oud, trompette et textures électroniques dans une approche libre et contemporaine. Lynn Adib poursuit cette exploration à travers une écriture personnelle où traditions musicales du Moyen-Orient, poésie et jazz contemporain se rencontrent.

La troisième nuit réunit trois propositions autour de la richesse des héritages musicaux et de leur réinvention contemporaine. Saeid et Naghib Shanbehzadeh ouvrent la soirée autour des traditions musicales du sud de l’Iran. Arat Kilo, accompagné de Mamani Keïta et Mike Ladd, revisite ensuite les sonorités éthiopiennes à travers le jazz, le funk, l’afrobeat et le spoken word, avant de laisser place au Richard Bona Quintet pour clôturer cette deuxième édition.

Le SaazBuzz Jazz Festival revient à Paris pour une deuxième édition les 23, 24 et 25 septembre 2026, au New Morning et au Trianon.

Du mercredi 23 septembre 2026 au jeudi 24 septembre 2026 :

vendredi

de 19h00 à 23h00

mercredi, jeudi

de 19h30 à 23h00

payant

23 septembre — New Morning

Tarif unique : 35 euros

24 septembre — New Morning

Tarif unique : 35 euros

25 septembre — Le Trianon

De 37 à 48 euros selon placement

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00

Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://saazbuzz.com info@saazbuzz.com



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