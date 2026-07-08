Sac à Pulses Jazz New Orleans Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy

dimanche 18 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Sac à Pulses Jazz New Orleans

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, un concert cabaret dansant de Jazz New Orleans avec Sac à Pulses.

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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

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English :

As part of the Vichy Jazzy festival, a New Orleans jazz dance cabaret concert featuring Sac %E0 Pulses.

L’événement Sac à Pulses Jazz New Orleans Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations