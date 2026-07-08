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AGENDA · Vichy

Sac à Pulses Jazz New Orleans Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy

dimanche 18 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des Fêtes (Maison des Associations)
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 Tarif réduit demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d'un justificatif

Vichy

Sac à Pulses Jazz New Orleans

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, un concert cabaret dansant de Jazz New Orleans avec Sac à Pulses.
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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25  lesrencontresarioso@gmail.com

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English :

As part of the Vichy Jazzy festival, a New Orleans jazz dance cabaret concert featuring Sac %E0 Pulses.

L’événement Sac à Pulses Jazz New Orleans Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations

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