Sacko Camara – Up & Down, Théâtre Trianon, Bordeaux

Sacko Camara – Up & Down Jeudi 18 février 2027, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

Placement libre, tarif unique à 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Sacko Camara nous présente un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain.

Moderne, dynamique, jovial et éclatant, Sacko Camara est originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), où il vit toute son enfance. Dès 2006, il poursuit ses études en France et commence les petits boulots. Son mariage, la naissance de son enfant, le sarcasme et le soutien de sa maman ivoirienne ainsi que ses petits rôles d’acteur l’inspireront pour nous présenter un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain.

Théâtre Trianon 6 rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/sacko-camara-billet/idmanif/656216 »}]

Un stand-up personnel, entre humour et récit de vie, porté par une énergie communicative One-man show humour