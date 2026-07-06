Sacs à murmures Festival pouce ! MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

mercredi 3 mars 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Sacs à murmures Festival pouce ! MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 18:00:00

fin : 2027-03-03 19:00:00

Date(s) :

2027-03-03

Yasmine Hugonnet Cie Arts Mouvementés

À partir de 6 ans.

Pièce jeune public pour 3 interprètes

>> Ateliers parent/enfant à la MAD le sam. 13/02.

Qui me parle ?

Sacs à Murmures est une invitation à plonger dans un univers aussi ludique qu’étrange, où les voix circulent, se déplacent et surgissent des recoins les plus inattendus du corps un pied, une main !

Trois interprètes évoluent dans un espace hors du temps, entre grotte préhistorique et monde imaginaire. L’expérimentation joyeuse se joue avec apparitions et disparitions, imitation et métamorphose.

Cette fiction dansée ouverte sur l’imaginaire explore les liens entre geste et parole, danse et ventriloquie. Jouant sur les légers décalages entre ce qu’on entend et ce qu’on voit, l’aventure est drôle et captivante !

Faire de presque rien un vrai miracle…

Durée 1h. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Sacs à murmures Festival pouce ! MAD Opéra de Limoges

L’événement Sacs à murmures Festival pouce ! MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole