Safari Camargue avec découverte d’une manade Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme, Arles

Arles

Safari Camargue avec découverte d’une manade

Samedi 20 juin 2026 de 8h30 à 12h30.

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 de 8h30 à 12h30.

Du 05/07 au 12/07/2026 le dimanche de 8h30 à 12h30.

Du 14/07 au 25/07/2026 le mardi et samedi de 8h30 à 12h30.

Du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2026 de 8h30 à 12h30.

Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Mardi 4 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Du vendredi 7 au dimanche 9 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Du samedi 15 au mardi 18 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Jeudi 20 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Lundi 24 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Dimanche 30 août 2026 de 8h30 à 12h30.

Mardi 1er septembre 2026 de 8h30 à 12h30.

Du dimanche 6 au lundi 7 septembre 2026 de 8h30 à 12h30.

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 de 8h30 à 12h30.

Dimanche 20 septembre 2026 de 8h30 à 12h30.

Lundi 28 septembre 2026 de 8h30 à 12h30. Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme, 1 rue Emile Fassin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-05 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-30 2026-09-01 2026-09-06 2026-09-11 2026-09-20 2026-09-28

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau circuit exclusif pour la saison 2026

une expérience immersive au cœur de la Camargue, idéale pour faire découvrir à vos clients toute l’authenticité de notre territoire.

Partez pour une immersion privilégiée au cœur de la Camargue et laissez-vous séduire par l’âme d’un territoire unique où traditions, nature et savoir-faire se transmettent de génération en génération.



Cette excursion exclusive débute par la découverte d’une manade à bord d’un 4×4 privatisé. Pendant 1h30, vivez un moment authentique aux côtés des gardians, assistez à une démonstration de tri des taureaux et échangez avec ces passionnés qui perpétuent les traditions camarguaises.



L’aventure se poursuit par un safari de 2h30 à travers les grands espaces de Camargue. Entre marais, étangs et paysages sauvages, observez la richesse de la faune locale et découvrez les coutumes qui façonnent l’identité de cette terre d’exception.



Au départ d’Arles, cette expérience complète offre une plongée authentique dans l’univers camarguais, au plus près de ses habitants, de ses traditions et de ses paysages préservés. Les départs ont lieu uniquement le matin et sont proposés sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Rendez-vous derrière l’Office de Tourisme, 1 rue Emile Fassin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

We are pleased to present our new exclusive tour for the 2026 season:

an immersive experience in the heart of the Camargue, perfect for introducing your clients to the authentic charm of our region.

L’événement Safari Camargue avec découverte d’une manade Arles a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme d’Arles