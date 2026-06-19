Spectacle de danse À ce conte là Jardin d’été Arles mercredi 24 juin 2026.

Arles

Spectacle de danse À ce conte là

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 20h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Spectacle des élèves de l’Atelier Saugrenu.

Cette année, l’Atelier Saugrenu revisite le conte sous toutes ses formes détourné, assumé, poétique, ou complètement saugrenu.

Le temps de son traditionnel spectacle de fin d’année, petits et grands vous dévoilent le fruit de douze mois de travail, de recherche et de danse.

Venez découvrir leurs histoires ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 92 18 atelier.saugrenu@gmail.com

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English :

Performance by the students of the Atelier Saugrenu.

L’événement Spectacle de danse À ce conte là Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles