Soirée Canon #9 Mas de Valériole Route de Gageron à Villeneuve Arles

Soirée Canon #9 Mas de Valériole

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 2h. Route de Gageron à Villeneuve D36B Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

2026-06-26

Venez fêter l’été façon camarguaise à l’ombre de notre platane centenaire. Partagez, échangez, fêtez, mangez, chantez, dansez au cœur des vignes Camarguaises !

Au programme, de la musique pour vous faire danser, une ambiance festive, des animations pour ne pas perdre le rythme, plus d’une dizaine de food-trucks pour vous restaurer et deux bars avec les vins du domaine pour vous désaltérer.



On continue cette année réservez votre billet d’entrée à l’avance pour éviter la queue ! Avec votre billet, vous aurez accès à la soirée, aux animations, au concert et vous repartirez avec votre verre sérigraphié Valériole. Les billets sont nominatifs



Et pour le parking, on sort le grand jeu avec des parkings délimités et gérés par les agents de sécurité, avec en prime de l’éclairage, des accès et sorties clairement indiqués, balisés et nombreux panneaux MIEUX et PLUS GROS pour arriver et partir en toute tranquillité. .

Route de Gageron à Villeneuve D36B Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 41 contact@masdevaleriole.com

English :

Come and celebrate summer Camargue-style in the shade of our century-old plane tree. Share, exchange, celebrate, eat, sing and dance in the heart of the Camargue vineyards!

