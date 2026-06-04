Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou Meung-sur-Loire
Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou Meung-sur-Loire dimanche 26 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou
Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09
Partez explorer les sentiers de la Loire à vélo, depuis Meung-sur-Loire jusqu’à Lestiou, le temps d’une journée.
Laissez-vous émerveiller par les paysages du plus grand fleuve sauvage d’Europe la Loire. Prenez le temps d’observer la riche biodiversité présente tout au long du parcours oiseaux d’eau, oiseaux des champs et rapaces, traces de castor et plantes comestibles ligériennes égayeront le chemin.
Balade ponctuée de haltes nature et arrêts photographiques sur des sites remarquables les rives de Beaugency, les célèbres eaux bleues de Tavers ou encore les Mauves qui rejoignent la Loire, et bien d’autres surprises à observer…
Une balade touristique nature à ne pas manquer !
Infos pratiques
Journée complète
Distance ~30 km
Niveau modéré (accessible aux cyclistes occasionnels)
Enfants dès 10 ans
?? Départ de Meung-sur-Loire (à 20 km d’Orléans)
Location de vélo électrique possible 45 .
Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spend a day exploring the trails of the Loire by bike, from Meung-sur-Loire to Lestiou.
L’événement Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par ADRT45
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