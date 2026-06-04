Meung-sur-Loire

Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou

Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-09

Partez explorer les sentiers de la Loire à vélo, depuis Meung-sur-Loire jusqu’à Lestiou, le temps d’une journée.

Laissez-vous émerveiller par les paysages du plus grand fleuve sauvage d’Europe la Loire. Prenez le temps d’observer la riche biodiversité présente tout au long du parcours oiseaux d’eau, oiseaux des champs et rapaces, traces de castor et plantes comestibles ligériennes égayeront le chemin.

Balade ponctuée de haltes nature et arrêts photographiques sur des sites remarquables les rives de Beaugency, les célèbres eaux bleues de Tavers ou encore les Mauves qui rejoignent la Loire, et bien d’autres surprises à observer…

Une balade touristique nature à ne pas manquer !

Infos pratiques

Journée complète

Distance ~30 km

Niveau modéré (accessible aux cyclistes occasionnels)

Enfants dès 10 ans

?? Départ de Meung-sur-Loire (à 20 km d’Orléans)

Location de vélo électrique possible 45 .

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend a day exploring the trails of the Loire by bike, from Meung-sur-Loire to Lestiou.

L’événement Safari nature à vélo guidé entre Meung-sur-Loire et Lestiou Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par ADRT45