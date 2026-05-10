Safe place ado Médiathèque de Vernon Vernon
Safe place ado Médiathèque de Vernon Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Safe place ado
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le safe place c’est un endroit accueillant, bienveillant où l’on va aborder des questions de société, un endroit que tu peux faire tien, un lieu d’écoute.
Nous inaugurons ce Safe place, il est placé sous le signe de la fierté fierté d’être soi, fierté d’aimer qui l’on veut, fierté d’être qui l’on veut…
D’autres thématiques seront abordées à chaque rencontre en fonction des souhaits des participant.es.
Réservé aux ados (à partir de 12 ans).
Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Safe place ado
L’événement Safe place ado Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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