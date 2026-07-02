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Saga Beethoven 1 – L’Empereur, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 15 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Saga Beethoven 1 – L’Empereur, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Saga Beethoven 1 – L’Empereur Jeudi 15 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Orchestre
Le programme met en lumière deux conceptions du concerto, un genre à la croisée de l’individuel et du collectif. D’un côté, le concerto dit « L’Empereur » de Beethoven offre au piano de François-Frédéric Guy une tribune grandiose dont l’orchestre est le porte-voix. De l’autre, le hongrois Béla Bartók remet au goût du XXe siècle la tradition du concerto grosso dans son Concerto pour orchestre, une oeuvre chorale où chaque pupitre prend sa place sur le devant de la scène.

Programme
Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n° 5 op. 73 « L’Empereur »
Béla Bartók, Concerto pour orchestre
Sofia Avramidou, Innsmouth

Autour du concert
Mercredi 14 octobre 17 h : rencontre avec François-Frédéric Guy, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697241-saga-beethoven-1 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-beethoven-1-lempereur-84361 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joana Carneiro | François-Frédéric Guy Orchestre

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