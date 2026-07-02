Saga Beethoven 1 – L’Empereur, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 15 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Saga Beethoven 1 – L’Empereur Jeudi 15 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00
Orchestre
Le programme met en lumière deux conceptions du concerto, un genre à la croisée de l’individuel et du collectif. D’un côté, le concerto dit « L’Empereur » de Beethoven offre au piano de François-Frédéric Guy une tribune grandiose dont l’orchestre est le porte-voix. De l’autre, le hongrois Béla Bartók remet au goût du XXe siècle la tradition du concerto grosso dans son Concerto pour orchestre, une oeuvre chorale où chaque pupitre prend sa place sur le devant de la scène.
Programme
Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n° 5 op. 73 « L’Empereur »
Béla Bartók, Concerto pour orchestre
Sofia Avramidou, Innsmouth
Autour du concert
Mercredi 14 octobre 17 h : rencontre avec François-Frédéric Guy, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697241-saga-beethoven-1 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-beethoven-1-lempereur-84361 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joana Carneiro | François-Frédéric Guy Orchestre
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