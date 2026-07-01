Saga Beethoven 2 – Concerto pour violon, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saga Beethoven 2 – Concerto pour violon Jeudi 4 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T22:15:00+01:00

Fin : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T22:15:00+01:00

Orchestre

Le lyrisme, la virtuosité, l’ampleur, le souffle romantique : la majesté de ce concerto pour violon résume déjà tout ce que la musique de Beethoven porte en germe. Avec cette oeuvre que tout violoniste rêve d’interpréter un jour, le compositeur — dont cette année marque le bicentenaire de la disparition — ouvre la voie à un concerto d’un genre nouveau. Il fera de même avec la symphonie, inspirant des générations de musiciens après lui, au premier rang desquels Bruckner, dans une fresque d’une puissance épique.

Programme

Ludwig van Beethoven, Concerto pour violon en ré majeur op. 61

Anton Bruckner, Symphonie no 4 en mi bémol majeur « Romantique »

Autour du concert

Mardi 2 mars 17 h: conférence autour de la Symphonie n° 4 de Bruckner, Jacques Clémenty, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

Samedi 6 mars 15 h : conférence autour de Siegfried par Michel Casse (Rencontres wagnériennes)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697332-saga-beethoven-2 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-beethoven-2-concerto-pour-violon-87051 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen | Christian Tetzlaff Orchestre