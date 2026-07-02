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Saga Rachmaninov 2 – Symphony, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 26 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Saga Rachmaninov 2 – Symphony, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Saga Rachmaninov 2 – Symphony Jeudi 26 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00

Orchestre
Un solo de clarinette qui fait de son Adagio un véritable concerto miniature, une tension dramatique inouïe qui irradie l’œuvre de bout en bout, un Allegro vivace qui emporte le final dans un grand tourbillon : voici comment Rachmaninov exorcise l’échec public de sa première oeuvre pour orchestre avec cette Symphonie n° 2. Le virtuose de l’instrument se mue alors définitivement, quelques années après son Concerto pour piano n° 2, en orchestrateur reconnu.

Programme
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour violon et orchestre
Sergueï Rachmaninov, Symphonie n° 2 en mi mineur op. 27

Autour du concert
Mardi 24 novembre 17 h : conférence de Daniel Labarrere autour de la Symphonie n° 2, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697269-saga-rachmaninov-2 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-2-symphony-85171 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Anna-Maria Helsing | Liya Petrova Orchestre

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