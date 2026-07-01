SagaBeethoven 3 – Triple concerto, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 23 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
SagaBeethoven 3 – Triple concerto Vendredi 23 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-23T20:00:00+02:00 – 2027-04-23T21:40:00+02:00
Fin : 2027-04-23T20:00:00+02:00 – 2027-04-23T21:40:00+02:00
Orchestre
Avec son Triple Concerto, Beethoven signe une partition qui rassemble violon, violoncelle et piano pour un dialogue avec l’orchestre tour à tour brillant, tempétueux et intime. L’œuvre offre aux trois instruments solistes des parties d’égale virtuosité, et confie celles du violon et du violoncelle à deux musiciennes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, aux côtés de la brillante pianiste Marie-Ange Nguci. Comme un condensé de sa science musicale, l’œuvre est donnée en clôture d’une saga hommage, célébrant un génie dont cette année marque le bicentenaire de la disparition.
Programme
Ludwig van Beethoven, Triple Concerto en do majeur op. 56
Robert Schumann, Symphonie n° 2 en do majeur op. 61
Autour du concert
mardi 20 avril 17 h : rencontre avec Angèle Legasa animée par Aurélien Pétillot, Grand-Théâtre
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697584-saga-beethoven-3 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-sagabeethoven-3-triple-concerto-88121 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen | Marie-Ange Nguci Orchestre
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