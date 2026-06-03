SāHO – Nivine Kallas Théâtre de la Bastille PARIS

Nivine Kallas explore les résonances et les points de tensions entre le geste et la parole, développant un langage chorégraphique d’une singulière qualité formelle, aux variations à la fois délicates et puissantes. Sa danse dialogue avec la langue arabe, sa graphie et son rythme, ses inflexions et ses silences. Dans SāHO, elle interroge plus particulièrement la manière dont cette langue reflète, au Liban, un système éducatif davantage attaché à la rigidité de la tradition qu’à la transmission d’une mémoire collective en débris. Se remémorant la salle de classe, regardant par la fenêtre et rêvant d’évasion, Nivine Kallas semble d’abord absente à elle-même, comme retirée dans un exil intérieur. Mais sa dissidence est silencieuse et peu à peu son corps entre en résistance. Guidée par l’intuition, elle déploie une gestuelle fragmentée, tendue entre répression et élévation, fragilité et détermination. En se réappropriant une langue arabe qu’elle n’a jamais pu habiter librement, elle transforme la contrainte en puissance d’émancipation ; sa danse puise alors son intensité dans une écoute profonde du monde qui l’entoure.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, nous présentons une double soirée pour vous faire découvrir deux chorégraphes libanaises, Nivine Kallas et Khouloud Yassine, aussi puissantes que passionnantes.

Du lundi 05 octobre 2026 au mercredi 07 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 20h10

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-07T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-10-05T19:30:00+02:00_2026-10-05T20:10:00+02:00;2026-10-06T19:30:00+02:00_2026-10-06T20:10:00+02:00;2026-10-07T19:30:00+02:00_2026-10-07T20:10:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/saho accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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