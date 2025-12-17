Sahra Halgan LaPéniche Chalon-sur-Saône

Sahra Halgan

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Figure emblématique du Somaliland, Sahra Halgan incarne la résistance et la dignité de son peuple. Infirmière et chanteuse durant la guerre contre Siad Barré, elle devient la combattante . Exilée vingt ans en France, elle fonde dans les années 2010 un trio avec Aymeric Krol et Maël Salètes, mêlant sonorités somaliennes et énergie rock. Revenue à Hargeisa, elle crée Hiddo Dhawr, lieu dédié à la culture vivante. Leur album éponyme célèbre une musique à la fois traditionnelle, moderne et profondément engagée. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

