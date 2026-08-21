Saint-Augustin services compris, 53 boulevard Antoine Gautier, Bordeaux

Informations pratiques

Saint-Augustin services compris Samedi 17 octobre, 14h30 53 boulevard Antoine Gautier Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Autrefois marqué par de vastes domaines, le quartier se signale depuis le XXème siècle par ses grands équipements hospitaliers et sportifs. Remarquable par son architecture éclectique, il est aujourd’hui un véritable trait d’union avec le centre-ville tout proche.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/429

53 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/429 »}]

Balade urbaine

Saint-Augustin © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux