Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu
Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu vendredi 14 août 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère
Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Saint-Blaise en fête, un rendez-vous à ne pas manquer les 14 et 15 août 2026.
Tout un week-end d’animations à Noyant-la-Gravoyère, le 14 et 15 août 2026 pour Saint-Blaise en Fête
14 août animation musicale et dansante, avec restauration, food truck et bar.
Nouveauté spectacle les fontaines dansantes sur le plan d’eau.
15 août 9h-18h vide-greniers
13h30 concours de pétanque
Buvette et restauration sur place. .
Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 43 48
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English :
Saint-Blaise en fête, a not-to-be-missed event on August 14 and 15, 2026.
L’événement Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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