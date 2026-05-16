Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère

Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Saint-Blaise en fête, un rendez-vous à ne pas manquer les 14 et 15 août 2026.

Tout un week-end d’animations à Noyant-la-Gravoyère, le 14 et 15 août 2026 pour Saint-Blaise en Fête

14 août animation musicale et dansante, avec restauration, food truck et bar.

Nouveauté spectacle les fontaines dansantes sur le plan d’eau.

15 août 9h-18h vide-greniers

13h30 concours de pétanque

Buvette et restauration sur place. .

Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 43 48

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English :

Saint-Blaise en fête, a not-to-be-missed event on August 14 and 15, 2026.

L’événement Saint-Blaise en fête Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu