Saint-Étienne m’est connu, Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve · Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne m’est connu 19 et 20 septembre Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve Loire

Pas de nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Saint-Étienne m’est connu

Exposition photographiqueÀ partir du fonds iconographique de l’association « Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne » concernant les personnages liés à l’histoire de l’association, les monuments et sites de la ville disparus aujourd’hui ou profondément remaniés.

Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, Hôtel de Villeneuve 11, rue Gambetta 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes + 33(0)4 77 25 74 32 https://hpse.fr L’association historique ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne” occupe depuis 1930 un hôtel particulier du XVIIème siècle, l’Hôtel de Villeneuve, dans le centre de la ville de Saint-Étienne. Transport de la Stas (tramway) à proximité (ligne Bellevue – La Terrasse). Parking des Ursules à proximité.

Saint-Étienne m’est connu

© Fonds iconographique Histoire et Patrimoine de St-Étienne