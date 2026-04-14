Saint Fiacre et le regard du jardinier, Jardin de Riparfonds, Bressuire

Saint Fiacre et le regard du jardinier 6 et 7 juin Jardin de Riparfonds Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Patron des jardiniers, Saint Fiacre trouve ici sa place dans une niche ouverte sur le jardin. Sa position invite à considérer le jardin autrement: avant d’être un lieu d’action, il est un espace d’observation. Le jardinier regarde la lumière, les lignes, les équilibres, les saisons.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026 consacrés au thème de la vue, cette statue rappelle que cultiver, c’est aussi apprendre à voir.

Jardin de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) et un parking face à l’entrée du jardin.

* Patron des jardiniers, Saint Fiacre trouve ici sa place dans une niche ouverte sur le jardin. Sa position invite à considérer le jardin autrement: avant d’être un lieu d’action, il est un espace …

©Pascal Paineau