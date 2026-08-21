Saint-Jacques : le chantier dévoilé, Théâtre de Lunéville, Lunéville

Informations pratiques

Saint-Jacques : le chantier dévoilé 19 et 20 septembre Théâtre de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration.

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383764870 https://theatredeluneville.fr/ Le théâtre de Lunéville est un établissement public dédié au spectacle vivant. Son projet s’attache à faire partager à un large public une programmation pluridisciplinaire, témoin de la vitalité artistique et du renouvellement de chaque discipline.

Le projet artistique et culturel du théâtre s’adresse à tous les publics, notamment aux enfants et à leur famille.

Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration.

©Ville de Lunéville