Saint-Joseph et la photographie dans la première moitié du XXème siècle., Médiathèque du Sud Sauvage, Saint-Joseph

Informations pratiques

Saint-Joseph et la photographie dans la première moitié du XXème siècle. Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque du Sud Sauvage La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la célébration du bicentenaire de la photographie, la Médiathèque du Sud Sauvage vous invite à remonter le temps.

Le guide-conférencier Clément Suzanne mettra en lumière un corpus de photographies méconnues du territoire, capturées entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle. Du passage éphémère de photographes voyageurs comme Henri Georgi au regard intime d’habitants de la commune comme Elise Lucas du Chatelier, découvrez ces scènes de vie précieuses qui ont immortalisé le Saint-Joseph d’autrefois.

Médiathèque du Sud Sauvage 33 rue maury Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion 0262358060 https://mediatheque.saintjoseph.re/ https://www.facebook.com/mediathequesudsauvage Un équipement culturel majeur au cœur du Sud Sauvage

Depuis 2017, la Ville de Saint-Joseph dispose d’un équipement culturel de premier ordre : la Médiathèque du Sud Sauvage. Bien plus qu’un lieu consacré à la lecture et à la consultation de documents, elle s’est rapidement imposée comme un véritable lieu de vie, de rencontre, de transmission et de création, inscrit au cœur de la Cité.

Ouverte au public depuis janvier 2018, elle a pour vocation d’être un lieu de diffusion du savoir accessible à tous, mais également un espace fédérateur favorisant les échanges, les expériences, les découvertes et les innovations.

Pensée comme un équipement culturel populaire, ouvert à toutes les générations et à tous les publics, la médiathèque contribue pleinement à l’attractivité culturelle de Saint-Joseph et, plus largement, du Sud Sauvage.

Une architecture entre identité réunionnaise et innovation

Volontairement innovante, la Médiathèque du Sud Sauvage, conçue par l’architecte Nicolas Peyrebonne, développe plus de 2 600 m² et constitue un véritable marqueur de la ruralité réunionnaise.

Son architecture puise directement son inspiration dans l’identité et l’histoire du territoire. Sa structure en bois, posée sur un soubassement de basalte, évoque la charrette de canne, tandis que sa silhouette rappelle le jaillissement d’une botte de vétiver, plante emblématique du Sud Sauvage.

L’architecture réinterprète également plusieurs éléments caractéristiques de l’habitat réunionnais traditionnel : le jardin d’apparat, le bâtiment principal, l’arrière-cour et le kalbanon.

Toitures-terrasses végétalisées, bardages en bardeaux, terrasses en bois, jardins intérieurs plantés d’essences traditionnelles et endémiques des jardins créoles : chaque élément participe à l’identité singulière du bâtiment.

La conception bioclimatique constitue également l’une de ses principales caractéristiques. La ventilation naturelle permet de limiter le recours à la climatisation et favorise un confort adapté au climat réunionnais. Cette approche fait de la médiathèque un bâtiment particulièrement novateur en matière d’architecture durable et d’intégration environnementale.

Un confort pensé pour les usagers

La qualité des aménagements intérieurs et extérieurs contribue pleinement au plaisir d’usage du bâtiment.

Les espaces documentaires ont été conçus selon des principes de modularité, d’ergonomie et de fluidité des circulations. Le mobilier, à la fois contemporain et confortable, propose une grande diversité d’assises permettant aussi bien la lecture individuelle que les échanges collectifs.

Les jardins intérieurs et les quatre terrasses accessibles librement prolongent les espaces de la médiathèque vers l’extérieur. Les usagers peuvent ainsi lire, travailler, se détendre ou même déjeuner dans un environnement agréable, en contact permanent avec la nature.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la célébration du bicentenaire de la photographie, la Médiathèque du Sud Sauvage vous invite à remonter le temps.

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