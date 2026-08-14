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AGENDA · Saint-Mars-du-Désert

SAINT MARS COMEDY CLUB Saint-Mars-du-Désert

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Espace André Malraux
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

SAINT MARS COMEDY CLUB

Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Une soirée sous le signe du plaisir
Plus d’information à venir   .

Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

An Evening Full of Fun

L’événement SAINT MARS COMEDY CLUB Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt

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