AGENDA · Saint-Mars-du-Désert
SAINT MARS COMEDY CLUB Saint-Mars-du-Désert
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
SAINT MARS COMEDY CLUB
Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Une soirée sous le signe du plaisir
Plus d’information à venir .
Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
An Evening Full of Fun
L’événement SAINT MARS COMEDY CLUB Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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