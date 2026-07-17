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AGENDA · Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité, Maison de la nature, Saint-Maur-des-Fossés

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de la nature · Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité, Maison de la nature, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la nature
Adresse
77 quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Ville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Maison de la nature Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Journée porte-ouverte à la Maison de la Nature. La maison de la Nature, inaugurée en 2021, accueille en son sein le service Développement durable, Environnement et Nature. Une exposition permanente Saint-Maur ville durable sera visible, ainsi qu’une grainothèque qui permet aux visiteurs de troquer leurs graines.
Venez découvrir le jardin de la Maison de la Nature, visitez l’exposition, profitez de la grainothèque et explorez les potagers partagés. Des activités vous seront proposées.

Maison de la nature 77 quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France
Exposition lors de la journée porte-ouverte de la Maison de la Nature

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés

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