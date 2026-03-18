Informations pratiques

Mulhouse

Saint-Nicolas au Parc zoologique et botanique

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le parc célèbre la Saint Nicolas lors d’un week-end chaleureux et familial. Venez rencontrer le Saint Nicolas, présent pour saluer petits et grands, tandis que des gourmandises

traditionnelles seront distribuées dans la journée. Une parenthèse douce et festive pour vivre l’esprit de l’hiver en toute convivialité. .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr

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English :

L’événement Saint-Nicolas au Parc zoologique et botanique Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace