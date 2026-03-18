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AGENDA · Mulhouse

Saint-Nicolas au Parc zoologique et botanique Mulhouse

samedi 5 décembre 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
11 avenue de la 1ère Division Blindée
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mulhouse

Saint-Nicolas au Parc zoologique et botanique

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 16:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Le parc célèbre la Saint Nicolas lors d’un week-end chaleureux et familial. Venez rencontrer le Saint Nicolas, présent pour saluer petits et grands, tandis que des gourmandises
traditionnelles seront distribuées dans la journée. Une parenthèse douce et festive pour vivre l’esprit de l’hiver en toute convivialité.   .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65  zoo.accueil@m2a.fr

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English :

L’événement Saint-Nicolas au Parc zoologique et botanique Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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