Saint Patrick Bagneux
Saint Patrick Bagneux samedi 14 mars 2026.
Saint Patrick
Salle socio culturelle Bagneux Allier
Début : 2026-03-14 18:15:00
fin : 2026-03-14 00:00:00
2026-03-14
3ème Saint Patrick à Bagneux, concert the Kairn, retransmission France-Angleterre, Karaoké, restauration et buvette sur place.
Salle socio culturelle Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 04 80
English :
3rd Saint Patrick’s Day in Bagneux, concert by the Kairn, France-England broadcast, karaoke, food and refreshments on site.
