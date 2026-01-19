Saint Patrick Bagneux

Saint Patrick

Salle socio culturelle Bagneux Allier

Début : 2026-03-14 18:15:00

fin : 2026-03-14 00:00:00

2026-03-14

3ème Saint Patrick à Bagneux, concert the Kairn, retransmission France-Angleterre, Karaoké, restauration et buvette sur place.

Salle socio culturelle Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 04 80

English :

3rd Saint Patrick’s Day in Bagneux, concert by the Kairn, France-England broadcast, karaoke, food and refreshments on site.

