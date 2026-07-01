Saint Pierre Ville : évolution de l’église de Marie Guyart, Église Saint-Pierre, Tours

Informations pratiques

Saint Pierre Ville : évolution de l’église de Marie Guyart 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée : évolution de l’actuelle église Saint Pierre Ville.

Église Saint-Pierre 2 Rue Avisseau, 37000 Tours Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 20 01 68 Ancienne église de St Pierre des Corps, fréquentée par Marie Guyart Martin (1599-1672).

Visite guidée : évolution de l’actuelle église Saint Pierre Ville.

© Association Marie Guyart