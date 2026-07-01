AGENDA · Tours
Saint Pierre Ville : évolution de l’église de Marie Guyart, Église Saint-Pierre, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Tours
Informations pratiques
Saint Pierre Ville : évolution de l’église de Marie Guyart 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée : évolution de l’actuelle église Saint Pierre Ville.
Église Saint-Pierre 2 Rue Avisseau, 37000 Tours Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 20 01 68 Ancienne église de St Pierre des Corps, fréquentée par Marie Guyart Martin (1599-1672).
Visite guidée : évolution de l’actuelle église Saint Pierre Ville.
© Association Marie Guyart
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