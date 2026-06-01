Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant Saint-Quentin
Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant Saint-Quentin dimanche 14 juin 2026.
Saint-Quentin
Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant
Rue du Docteur Claude Mairesse Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les chorales Jean-Philippe Rameau et Laon Chanteur se rassemble pour un concert le dimanche 14 juin !
Rendez-vous à 16h au temple protestant, situé rue Claude Mairesse, à Saint-Quentin.
Les chorales Jean-Philippe Rameau et Laon Chanteur se rassemble pour un concert le dimanche 14 juin !
Rendez-vous à 16h au temple protestant, situé rue Claude Mairesse, à Saint-Quentin. .
Rue du Docteur Claude Mairesse Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11
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English :
The Jean-Philippe Rameau and Laon Chanteur choirs get together for a concert on Sunday June 14!
Meet at 4pm at the Protestant church, rue Claude Mairesse, Saint-Quentin.
L’événement Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Saint-Quentinois
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