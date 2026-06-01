Saint-Quentin

Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant

Rue du Docteur Claude Mairesse Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Les chorales Jean-Philippe Rameau et Laon Chanteur se rassemble pour un concert le dimanche 14 juin !

Rendez-vous à 16h au temple protestant, situé rue Claude Mairesse, à Saint-Quentin.

Les chorales Jean-Philippe Rameau et Laon Chanteur se rassemble pour un concert le dimanche 14 juin !

Rendez-vous à 16h au temple protestant, situé rue Claude Mairesse, à Saint-Quentin. .

Rue du Docteur Claude Mairesse Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jean-Philippe Rameau and Laon Chanteur choirs get together for a concert on Sunday June 14!

Meet at 4pm at the Protestant church, rue Claude Mairesse, Saint-Quentin.

L’événement Saint-Quentin Concert et chorales au temple protestant Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Saint-Quentinois