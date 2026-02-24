SAINT VINCENT TOURNANTE

Dijon Côte-d’Or

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-30

2027-01-29 2027-01-30

SAINT VINCENT TOURNANTE. Week end 2 jours -1 nuit

Vivez un week-end d’exception au cœur de la Bourgogne à l’occasion de la mythique Saint-Vincent Tournante à Volnay, l’un des événements viticoles les plus prestigieux et conviviaux de France. Plongez dans une atmosphère festive unique où les villages se parent de décors spectaculaires, où les confréries défilent en costumes traditionnels et où les caves ouvrent leurs portes pour célébrer le vin et le terroir bourguignon dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Point d’orgue du week-end, vous rejoindrez Volnay pour vivre la Saint-Vincent Tournante, véritable fête populaire et traditionnelle dédiée aux grands vins de Bourgogne. Entre dégustations, animations, musiques et rencontres avec les vignerons, vous vivrez un moment privilégié au cœur d’un patrimoine vivant, riche en saveurs et en émotions.

Votre escapade se poursuivra par une soirée magique au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon. Dans un cadre élégant, savourez un délicieux repas suivi d’un spectacle éblouissant mêlant musique, danse et émotions. Une expérience festive et raffinée qui donne le ton d’un séjour placé sous le signe du plaisir et de la convivialité.

Après une nuit reposante à l’hôtel à Dijon ou dans son agglomération, profitez d’un savoureux petit-déjeuner avant de partir à la découverte libre du centre-ville historique de Dijon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Flânez dans ses ruelles médiévales, admirez ses hôtels particuliers et laissez vous séduire par l’atmosphère élégante de la capitale des Ducs de Bourgogne.

Ce séjour festif est une invitation à célébrer l’art de vivre bourguignon un subtil mélange de traditions viticoles, de patrimoine d’exception et de moments de partage inoubliables. Une escapade idéale pour les amateurs de vin, de culture et de fêtes authentiques, à vivre intensément au cœur des plus beaux terroirs de Bourgogne. .

