Saints universels et saints régionaux. Le bréviaire de Chaumont, témoignage de la diversité liturgique du XVIIIe siècle, Médiathèque les Silos, Chaumont

Informations pratiques

Saints universels et saints régionaux. Le bréviaire de Chaumont, témoignage de la diversité liturgique du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h30 Médiathèque les Silos Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La médiathèque les silos de Chaumont a acquis en 2025, avec le soutien de la DRAC et la Région Grand Est, dans le cadre du dispositif FRRAB (Fonds régional de restauration et d’acquisition des bibliothèques), un ouvrage de liturgie, écrit à Chaumont, par le maître de chant de la collégiale Saint-Jean-Baptiste, Pierre Rallet, qui y exerça de 1735 à 1745. Il s’agit d’un bréviaire enluminé et calligraphié à la main, de belle facture, avec des décorations naïves et colorées. Ce document manuscrit, donc unique, vient compléter un ensemble d’ouvrages provenant de Saint-Jean-Baptiste, déjà conservés à la médiathèque. Au cours de cette conférence, Bernard Dompnier contextualisera et expliquera le contenu de ce bréviaire et mettra particulièrement en lumière les saints fêtés localement. Il présentera également, à travers cet exemple, le parcours d’un métier atypique, celui de maître de chant d’église.

Bernard Dompnier, professeur émérite d’histoire moderne (Université Clermont Auvergne) et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, est spécialiste du catholicisme des XVIIe et XVIIIe siècles. Après avoir travaillé sur les missions et les ordres religieux, il a orienté ses recherches vers l’histoire des cultes et des dévotions. Il est aussi à l’origine de la base de données MUSEFREM sur les musiciens d’église sous l’Ancien Régime. Il a publié récemment, en collaboration, Des musiciens au service des églises (XVIIe et XVIIIe siècles). Hommage à Sylvie Granger, Rennes, PUR, 2025 et Le monastère et la ville. Les Dominicaines de Langeac (1623-2023), Rome, Viella/IHOP, 2025.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXᵉ siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXᵉ siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly, dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent également de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment. Gare à proximité.

La médiathèque les silos de Chaumont a acquis en 2025, avec le soutien de la DRAC et la Région Grand Est, dans le cadre du dispositif FRRAB (Fonds régional de restauration et d’acquisition des un de …

©Ville de Chaumont