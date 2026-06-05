Saisir les paysages provençaux au dessin aquarellé Office de Tourisme d’Istres Istres
Saisir les paysages provençaux au dessin aquarellé Office de Tourisme d’Istres Istres samedi 11 juillet 2026.
Istres
Saisir les paysages provençaux au dessin aquarellé
Samedi 11 juillet 2026 de 9h à 12h.
Samedi 18 juillet 2026 de 9h à 12h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18
Avec Luis Teruel, artiste peintre passionné par le carnet de voyage, venez peindre la ville d’Istres sous la magnifique lumière de l’été. Luis vous guidera pour la construction de votre dessin et sa délicate mise en couleur à l’aquarelle.
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Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
With Luis Teruel, a painter passionate about travel sketchbooks, come and paint the town of Istres under the beautiful summer light. Luis will guide you through the composition of your drawing and its delicate colouring with watercolours.
L’événement Saisir les paysages provençaux au dessin aquarellé Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres
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